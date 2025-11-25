Slušaj vest

Trener Olimpijakosa Jorgos Barcokas oprezan je pred gostovanje Crvenoj zvezdi u Beogradu.

1/4 Vidi galeriju Valensija - Crvena zvezda Foto: Valencia basket (Miguel Ángel Polo)

Grčki stručnjak izuzetno je pohvalno govorio o crveno-belima.

"To je čitav niz stvari koje oni rade izuzetno dobro i zato su visoko na tabeli. Mi moramo da odgovorimo zahtevima i našem planu igre. Mislim da smo ekipa koja to može, da možemo dobro da delimo loptu i da šutiramo sa visokim procentima. Svakako, po pitanju intenziteta moramo da budemo na istom nivou kao Crvena zvezda", poručio je Barcokas.

Govoreći o Sejbenu Liju, koji je blistao protiv PAOK-a i ostaje deo rotacije usled problema sa povredama, Barcokas je rekao:

"Nadam se da će nastaviti ovako. On je momak koji, kad god dobije priliku, daje 100% da ispuni ono što tražimo. Ima izuzetan osećaj za poentiranje, ostavite ga 20 minuta u igri i imaće 15 poena bez problema. Ono što nam trenutno najviše nedostaje kada je on na terenu jeste organizacija igre. Ako uspe i u tome, nemam nikakav problem, stvarno ga volim kao igrača. Ima mnogo veština i atletizma, samo mora da nauči da malo više kontroliše ritam igre, jer skorer po prirodi odmah ide ka košu, a ponekad je potrebno više strpljenja", istakao je Barcokas.