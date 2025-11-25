Slušaj vest

Košarkaši Crvene zvezde u sredu od 19.30 sati u "Beogradskoj areni" dočekuju Olimpijakos u meču 13. kola Evrolige.

1/15 Vidi galeriju Crvena zvezda - Panatinaikos Foto: Pedja Milosavljevic/STARSPORT/Pedja Milosavljevic/STARSPORT

I jedni i drugi su u dosadašnjem toku takmičenja ostavili dobar utisak i nalaze se na drugoj i trećoj poziciji sa skorom 8-4.

Evroliga je odredila sudije za utakmicu između srpskih i grčkih crveno-belih, a uloga glavnog arbitra poverena je iskusnom Špancu Migelu Anhelu Perezu kome će pomagati sunarodnik Karlos Kortes i Litvanac Saulijus Račis.

Tako će Perez po treći put ove sezone suditi Zvezdi, u prethodna dva navrata srpski tim je ostvario trijumfe. Najpre protiv Fenerbahčea u Istanbulu, a onda i u duelu sa Makabijem u "Pioniru".