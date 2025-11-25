Slušaj vest

Košarkaši Dubaija upisali su petu pobedu u Evroligi.

Evroliga 2025/26 Foto: Irina R. Hipolito / Zuma Press / Profimedia, IMAGO / imago sportfotodienst / Profimedia, AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia

U utakmici 13. kola kao domaćini su slavili protiv Pariza rezultatom 90:89.

Pariz je sada na učinku 6-7.

Filip Petrušev je postigao 19 poena za pobednički tim, uz sedam skokova. Najefikasniji je bio Mekinli-Rajt sa 24 poena. Anderson je postigao 12 poena, a Kabengele 11. Aleksa Avramović nije bio u timu.

Gosti su tokom druge četvrtine imali 17 poena viška, a u trećoj četvrtini 10 poena. Međutim, ni to im nije bilo dovoljno.

Tragičar meča je Nadir Hifi, koji je pri rezultatu 88:86 promašio šut za pobedu.

U gostujućem timu Derik Vilis je postigao 22 poena, Džastin Robinson 13, koliko i HIfi.

U sledećem kolu Dubai 5. decembra gostuje Virtusu, dok Pariz dan ranije gostuje Monaku.

