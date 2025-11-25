Slušaj vest

Košarkaši Crvene zvezde dočekuju Olimpijakos u utakmici 13. kola Evrolige.

Crvena zvezda - Panatinaikos Foto: Pedja Milosavljevic/STARSPORT/Pedja Milosavljevic/STARSPORT

S obzirom dobro poznate prijateljske odnose dva kluba  crveno-beli iz Beograda rešili su da budu više nego dobri domaćini "bratskoj" ekipi iz Pireja.

Očekuje se da će Arena u sredu biti ispunjena crveno-belim bojama, a zanimljiv detalj priredili su i igrači Zvezde na poslednjem treningu pred meč.

Izabranici Saše Obradovića su nosili posebno dizajnirane majice koje su odmah privukle pažnju navijača. Majice su crvene, a na njima su spojeni grbovi Crvene zvezde i Olimpijakosa, uz simboličan natpis "Pravoslavna braća".

Ne propustiteEvroligaŠPANAC PONOVO SUDI ZVEZDI: Dobro poznato lice opet u Areni!
KK Crvena zvezda
EvroligaBARCOKAS NAHVALIO ZVEZDU: To je čitav niz stvari koje oni rade izuzetno dobro i zato su visoko na tabeli...
zvezdaolympiacos-10.jpg
EvroligaPREOKRET U POSLEDNJI ČAS! ZVEZDA IPAK ČULA SJAJNU VEST PRED OLIMPIJAKOS! Bivši igrač Partizana ne igra u Beogradu!
profimedia-0934949609.jpg
EvroligaLOŠA I DOBRA VEST IZ CRVENE ZVEZDE! Saša Obradović otkrio koji košarkaš propušta Olimpijakos
Saša Obradović

Ebuka Izundu povreda  Izvor: Arena Sport