Slušaj vest

Košarkaši Crvene zvezde dočekuju Olimpijakos u utakmici 13. kola Evrolige.

1/15 Vidi galeriju Crvena zvezda - Panatinaikos Foto: Pedja Milosavljevic/STARSPORT/Pedja Milosavljevic/STARSPORT

S obzirom dobro poznate prijateljske odnose dva kluba crveno-beli iz Beograda rešili su da budu više nego dobri domaćini "bratskoj" ekipi iz Pireja.

Očekuje se da će Arena u sredu biti ispunjena crveno-belim bojama, a zanimljiv detalj priredili su i igrači Zvezde na poslednjem treningu pred meč.

Izabranici Saše Obradovića su nosili posebno dizajnirane majice koje su odmah privukle pažnju navijača. Majice su crvene, a na njima su spojeni grbovi Crvene zvezde i Olimpijakosa, uz simboličan natpis "Pravoslavna braća".