Poseban gest pred veliki susret sa Olimpijakosom
EVROLIGA
PRAVOSLAVNA BRAĆA: Zvezdini košarkaši oduševili navijače majicama uoči duela sa Olimpijakosom!
Slušaj vest
Košarkaši Crvene zvezde dočekuju Olimpijakos u utakmici 13. kola Evrolige.
Crvena zvezda - Panatinaikos Foto: Pedja Milosavljevic/STARSPORT/Pedja Milosavljevic/STARSPORT
Vidi galeriju
S obzirom dobro poznate prijateljske odnose dva kluba crveno-beli iz Beograda rešili su da budu više nego dobri domaćini "bratskoj" ekipi iz Pireja.
Očekuje se da će Arena u sredu biti ispunjena crveno-belim bojama, a zanimljiv detalj priredili su i igrači Zvezde na poslednjem treningu pred meč.
Izabranici Saše Obradovića su nosili posebno dizajnirane majice koje su odmah privukle pažnju navijača. Majice su crvene, a na njima su spojeni grbovi Crvene zvezde i Olimpijakosa, uz simboličan natpis "Pravoslavna braća".
Reaguj
Komentariši