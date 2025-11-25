Slušaj vest

Košarkaši Crvene zvezde dočekuju Olimpijakos u utakmici 13. kola Evrolige.

Svoja očekivanja uoči ovog velikog meča dao je izneo košarkaš crveno-belih Ognjen Dobrić.

"Moramo da nađemo energiju kako god znamo i umemo. Umor nije neki izgovor, svi su u ovom ritmu, igraju domaća prvenstva i Evroligu dupla kola... Ne treba da se vadimo na to. Treba da izađemo sa velikom energijom pred našom publikom, koju nam i ona šalje. Da odigramo dobru utakmicu u našoj Areni i da dođemo do pobede", rekao je novinarima Zvezdin košarkaš pred sutrašnji derbi protiv grčkog šampiona.

Iskusni krilni košarkaš je pohvalno govorio o sutrašnjem rivalu, ističući da i Zvezda ima jake adute u igri pogotovu što je rotacija šira nakon povratka nekolicine povređenih igrača.

"Dorsi je trenutno u jako dobroj formi, od Vezenkova uvek preti opasnost, Milutinov igra odličnu sezonu, tu su Furnije i Piters koji peonterski može da napravi razliku, ne želim nikoga da izostavim. Imaju stvarno dobre igrače, ali imamo i mi, pogotovo kada su nam se vratili povređeni igrači, imamo širinu rostera to moramo da iskoristimo. Sa tom energijom moramo da slomimo protivnika kao što smo i do sada radili. Rezultat može da ide gore-dole, ali energija mora da ostane na tom nivou",rekao je on.

Košarkaš koji neuporedivo bolje igra od povratka Saše Obradovića, nego što je to bio slučaj sa Janisom Sferopulosom, istakao je da sutra ne bi trebalo da bude sentimenta u meču dva tima, bez obzira na to što navijači gaje bratski odnos.

"Nema ljutnje, to je sport. Svako igra da pobedi, niko ne voli da izgubi. Možemo da se volimo, ali van terena. To je dodatna motivacija. Znamo ko je protivnik, pa imamo veliku želju da dođemo do te pobede. Nadam se da će tako biti i sutra. Znamo ko je Olimpijakos i kako su igrali prošlih sezona, mnogo bi nam značila pobeda posebno jer smo izjednačeni na tabeli", kazao je Dobrić.

U poslednjem meču pred novembarsku reprezentativnu šansu priliku da se predstavi domaćoj publici imaće Devonte Grejem, koji je minule nedelje dobio šansu.

"To je fenomenalan igrač. Ne moramo da trošimo mnogo reči na njega. Čovek dolazi iz NBA gde je imao bitnu ulogu, gde je igrao dobro, razume košarku i zna košarku mnogo. Odigrao je samo jednu utakmicu, treba mu vremena da se uklopi. Najbolje od njega sledi, samo da se uklopi u ceo sistem. Veliki je roster, treba koristiti svaki minut, pa i tih par minuta koja je dobio je iskoristio. Dobar je momak, sve ide u dobrom pravcu, samo da ne bude povreda i da budemo zdravi", istakao je on koji će se odmah nakon duela protiv Olimpijakosa priključiti saigračima iz reprezentacije Srbije.