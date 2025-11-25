Slušaj vest

Fenerbahče je do pobede predvodio Vejd Boldvin sa 18 poena.

Dvocifreni kod Virtusa bili su Metju Morgan sa 13 i Karsen Edvards sa 11 poena.

Fenerbahče je peti sa osam pobeda i pet poraza, a Virtus je na 12. mestu sa šest pobeda i sedam poraza.

U narednom kolu, Fenerbahče će u Atini gostovati Olimpijakosu, dok će Virtus u Bolonji dočekati Dubai.