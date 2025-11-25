Košarkaši Fenerbahčea slavili su nad Virtusom sa 66:64 (15:17, 15:14, 20:16, 16:17) u meču 13. kola Evrolige.
Evroliga
SPEKTAKL U ISTANBULU PRIPAO FENERU: Virus ispustio prvaka Evrope!
Fenerbahče je do pobede predvodio Vejd Boldvin sa 18 poena.
Dvocifreni kod Virtusa bili su Metju Morgan sa 13 i Karsen Edvards sa 11 poena.
Fenerbahče je peti sa osam pobeda i pet poraza, a Virtus je na 12. mestu sa šest pobeda i sedam poraza.
U narednom kolu, Fenerbahče će u Atini gostovati Olimpijakosu, dok će Virtus u Bolonji dočekati Dubai.
