Košarkaši Žalgirisa su na svom terenu u Kaunasu pobedili Baskoniju rezultatom 82:67 (18:24, 19:18, 17:12, 25:11) u utakmici 13. kola Evrolige.

Najbolji kod Žalgirisa bio je Silnav Fransisko sa 23 poena i 11 asistencija.

Kod Baskonije se izdvojio Timote Luvavu-Kabaro sa 18 poena.

Žalgiris je peti sa osam pobeda i pet poraza, a Baskonija je na 18. mestu sa četiri pobede i devet poraza.

U sledećem kolu, Žalgiris će dočekati Makabi, dok će Baskonija ugostiti Milano.

