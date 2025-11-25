Slušaj vest

Košarkaši Real Madrida savladali su kao gost aktuelnog lidera Evrolige ekipu Hapoel Tel Aviva u13. kolu sa 75:74.

Najbolji u redovima Reala je bio Mario Hezonja sa 19 poena i šest skokova, dok su Fakundo Kampaco i Alberto Abalde pratili sa po 11.

1/3 Vidi galeriju Mario Hezonja protiv Monaka Foto: Laurent Coust/SOPA Images/Shutte / Shutterstock Editorial / Profimedia, SOPA Images / ddp USA / Profimedia, Laurent Coust / Zuma Press / Profimedia

Kod Hapoela su se istakli Antonio Blejkni i Kris Džons sa po 14, dok je Elajdža Brajant pratio sa 13.

Ukoliko Crvena zvezda savlada Olimpijakos u sredu (19.30) izjednačiće se sa Hapoelom na prvom mestu tabele Evrolige!

BONUS VIDEO: