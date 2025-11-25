Real očitao lekciju lideru!
trijumf
REAL MADRID ODIGRAO ZA ZVEZDU: Pao je lider - Hapoel Tel Aviv!
Košarkaši Real Madrida savladali su kao gost aktuelnog lidera Evrolige ekipu Hapoel Tel Aviva u13. kolu sa 75:74.
Najbolji u redovima Reala je bio Mario Hezonja sa 19 poena i šest skokova, dok su Fakundo Kampaco i Alberto Abalde pratili sa po 11.
Mario Hezonja protiv Monaka Foto: Laurent Coust/SOPA Images/Shutte / Shutterstock Editorial / Profimedia, SOPA Images / ddp USA / Profimedia, Laurent Coust / Zuma Press / Profimedia
Kod Hapoela su se istakli Antonio Blejkni i Kris Džons sa po 14, dok je Elajdža Brajant pratio sa 13.
Ukoliko Crvena zvezda savlada Olimpijakos u sredu (19.30) izjednačiće se sa Hapoelom na prvom mestu tabele Evrolige!
