Košarkaši Partizana doživeli su deveti poraz u Evroligi i ostali zakucani pri dnu tabele.

Crno-beli su u utakmici 13. kola izgubili u Atini od Panatinaikosa 91:69, što je grčkom timu deveti trijumf.

Partizan je sa četiri pobede izjednačen sa Baskonijom, ali zbog lošije koš-razlike je trenutno na 18. mestu.





Priliku da stignu crno-bele imaju Makabi i Asvel. U sredu Makabi dočekuje Armani, a Asvel gostuje Barseloni.

U svaokm slučaju, Partizan je u velikoj krizi i pitanje je koji je izlaz iz nje. Crno-belima će predstojeća pauza dobro doći, a onda slede utakmice protiv Bajerna i Crvene zvezde na svom terenu.