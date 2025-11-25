Slušaj vest

Epski raspad Partizana u OAKA areni protiv Panatinaikosa.

Činilo se da crno-beli mogu do čuda u Atini, tako je delovalo nakon 23,24 minuta košarke u prestonici Grčke.

1/9 Vidi galeriju Panatinaikos - Partizan Foto: Pedja Milosavljevic/STARSPORT/Pedja Milosavljevic/STARSPORT

A, onda, kao po navici - sledi crno-beli raspad koji u ovom momentu nema ko da zaustavi. Partizan nema lidera, vođu i nekoga ko ume da se izdigne iznad sivila.

Tako je bilo protiv Monaka, Asvela, Fenerbahčea, Dubaija itd...

Partizan je na 6:31 do kraja treće četvrtine gubio 52:50 - bacanja Dvejna Vašingtona bili su poslednji poeni u trećoj deonici, od ukupnih 6 koliko je Partizan ubacio.

Crno-beli su uspeli da odu na minus 25, a crnu seriju bez koša prekinuo je Džabari Parker sa đest vezanih poena - u 32. minutu meča. Dakle, Partizan nije postigao koš od 24. do 32 minuta.

Bruka i sramota!

BONUS VIDEO: