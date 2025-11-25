nije mu lako

Partizan se u OAKA Areni ponovo raspao ove sezone - što i nije neka novost gledajući prethodne rezultate crno-belih.

Meč protiv Panatinaikosa bio je spremljen do sitnih detalja. Stručni štab Partizana na čelu sa Željkom Obradovićem je odradio svoj deo posla, a igrači na parketu?

1/9 Vidi galeriju Panatinaikos - Partizan Foto: Pedja Milosavljevic/STARSPORT/Pedja Milosavljevic/STARSPORT

Gomila talentovanih košarkaša, ali i kukavica kakve Partizan za 80 godina istorije još nije sakupio na jednom mestu. Momenat raspada krenuo je pri rezultatu 52:50 za PAO, a sve se završilo serijom 23:0 - 75:50!

Sramota, ta jedna reč je sasvim dovoljna da se opiše odnos košarkaša Partizana prema igri.

Željko Obradović deluje potpuno slomljeno i nemoćno nakon debakla - ova fotka sa parketa OAKA arene jasno govori u kom stanju se ŽOC nalazi.

Željko Obradović se predao? Foto: Pedja Milosavljevic/STARSPORT/Pedja Milosavljevic/STARSPORT

Sadašnji roster Partizana troši ogromnu energiju navijača crno-belih i iskustvo Obradovića - i treba da ih je sramota!

