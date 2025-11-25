Slušaj vest

Košarkaši Partizana izgubili su u Atini od Panatinaikosa 69:91 (31:27, 13:21, 6:25, 19:18), u utakmici 13. kola Evrolige.

Trener crno-belih Željko Obradović govorio je na konferenciji za medije posle novog poraza.

- Odigrali smo dva različita poluvremena. Prvo je bilo dobro, na žalost, drugo poluvreme je bilo jako loše. Panatinaikos je odigrao odlično, imaju odličan tim i želim im sve najbolje.

Željko Obradović se predao? Foto: Pedja Milosavljevic/STARSPORT/Pedja Milosavljevic/STARSPORT

- Atmosfera je bila jako dobra. Za svakoga ko voli košarku, bila je nešto posebno. Verujem da u prvoj četvrtini nismo pogodili niti jednu trojku. Šta je razlog, neki šutevi su bili dobri, neki jako loši. Problem je sigurno nešto što u tom momentu... ne znam šta je pravi razlog. Iskreno. Isti ljudi, prvo poluvreme i 3/4 u kojoj smo ubacili 6 poena. Kako objasniti.

Šta dalje?

- Ne znam. Ne znam – ponovio je i nastavio:

- Do sada, kako sam verovao i radio, bio je samo teren. To je bilo rešenje. Sada, u ovom rasporedu, jako je teško, jer nemamo vremena i uvek zavisi od motivacije i želje da se igra. Ako moje iskustvo pomaže, to je glavna stvar. Ako imaš karakter i želiš da se boriš, čak i ako igraš loše - zakčljučio je Obradović.

Partizan sada na 18. mestu ima četiri pobede i devet poraza, a Panatinaikos je drugi sa devet pobeda i četiri poraza.

U sledećem kolu Partizan će 4. decembra dočekati Bajern, a Panatinaikos će dan kasnije u Atini igrati protiv Valensije.

