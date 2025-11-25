Slušaj vest

Najefikasniji kod Valensije bili su Branku Badio sa 16, Žan Montero i Omari Mur sa po 13, Darius Tompson sa 12 i Nejtan Rivers sa 11 poena.

Jedini dvocifreni kod Bajerna bio je Spenser Divindi sa 12 poena.

Valensija je šesta sa osam pobeda i pet poraza, a Bajern je na 16. mestu sa pet pobeda i osam poraza.

U narednom kolu, Valensija će u Atini gostovati Panatinaikosu, dok će Bajern gostovati Partizanu.

