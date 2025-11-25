Košarkaši Valensije pobedili su na svom terenu minhenski Bajern 90:67 (19:21, 22:16, 27:12, 22:18), u 13. kolu Evrolige.
VALENSIJA RAZBILA BAJERN: Bavarci rastureni u trećoj deonici
Najefikasniji kod Valensije bili su Branku Badio sa 16, Žan Montero i Omari Mur sa po 13, Darius Tompson sa 12 i Nejtan Rivers sa 11 poena.
Jedini dvocifreni kod Bajerna bio je Spenser Divindi sa 12 poena.
Valensija je šesta sa osam pobeda i pet poraza, a Bajern je na 16. mestu sa pet pobeda i osam poraza.
U narednom kolu, Valensija će u Atini gostovati Panatinaikosu, dok će Bajern gostovati Partizanu.
