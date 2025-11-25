Slušaj vest

Košarkaši Partizana izgubili su u Atini od Panatinaikosa 69:91 (31:27, 13:21, 6:25, 19:18), u utakmici 13. kola Evrolige.

U ekipi Partizana jedini sa dvocifrenim brojem poena bio je Sterling Braun sa 16. Šejk Milton dodao je devet poena i pet asistencija, Bruno Fernando postigao je devet poena, a Dvejn Vašington osam. Džabari Parker imao je sedam poena i dve ukradene lopte.

Sredinom trećeg kvartala videli smo i žustru raspravu Željka Obradovića i Alekseja Pokuševskog.

Naime, Obradović je odlučio da iz igre izvede Pokuševskog, što se krilnom centru nije svidelo, pa su njih dvojica ušli u žestoku raspravu.

Pogledajte:

