Košarkaši Partizana odigrali su jednu od najsramotnijih utakmica u novijoj istoriji.

Panatinaikos - Partizan

Partizan je doživeo deveti poraz, dok je Panatinaikos upisao devetu pobedu.

Svoje utiske posle neočekivano lake pobede Panatinaikosa izneo je trener Atinjana Ergin Ataman.

"Imaće slobodan dan, ali sutra idem u Istanbul na reprezentativne obaveze. Imamo nekoliko igrača koji idu u svoje nacionalne timove. Partizan je igrao sjajno u 1/4 i pravili smo mnogo grešaka u pikenrolu, a onda smo krenuli da preuzimamo i sledi treća nestvarna četvrtina. Sjajna odbrana i sjajan napad. Slukas i Nan su sve organizovali perfektno i stekli smo komformu prednost, imali smo šansu da svima pružimo priliku. Partizan je odličan protivnik, opasan, izgubili su neke utakmice, ali su pokazali da su opasni i ozbiljni"

"Bilo je teško do treće četvrtine. Tada smo sve promenili i igrali kompletno drugačije, zatvorili dobro reket, hvatali skokove, 44 skoka na kraju ja mislim i imali 25 asistencija. Nije lako igrati toliko agresivno i cela hala je bila uključena u utakmicu. Kada smo sa ovakvom motivacijom, sve je drugačije", zakjučio je Ataman.

