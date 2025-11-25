"Imaće slobodan dan, ali sutra idem u Istanbul na reprezentativne obaveze. Imamo nekoliko igrača koji idu u svoje nacionalne timove. Partizan je igrao sjajno u 1/4 i pravili smo mnogo grešaka u pikenrolu, a onda smo krenuli da preuzimamo i sledi treća nestvarna četvrtina. Sjajna odbrana i sjajan napad. Slukas i Nan su sve organizovali perfektno i stekli smo komformu prednost, imali smo šansu da svima pružimo priliku. Partizan je odličan protivnik, opasan, izgubili su neke utakmice, ali su pokazali da su opasni i ozbiljni"