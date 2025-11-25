Slušaj vest

Košarkaškom klubu Partizan, u ovom trenutku, ne nazire se kraj serije loših rezultata u Evroligi.

Crno-beli su poraženi od Panatinaikosa u utakmici 13. kola u Atini rezultatom 91:69.

Poraz od jedne od najboljih ekipa u gostima i nije toliko neobičan, ali serija 25:0 koju su crno-beli dopustili, nije smela da se desi.

Partizan je doživeo deveti poraz i nalazi se na korak od dna tabele.

Javnosti nije baš najjasnije šta se dešava i koji je izlaz iz krize. Da nešto ne štima najbolje u timu, sem rezultata, govori i situacija sa tajm-auta u Atini.

Partizan je već imao debeo zaostatak, ali je Obradović hteo da prodrma malo ekipu i nacrta akciju. Međutim, desio se nesporazum sa igračima. Oni su pomislili da je govor završen i krenuli ka terenu, a onda se trener crno-belih prodrao.

„Stani! Smem li nešto da kažem?! Smem li?! Gledaj ovde!“

Obradović je tokom meča imao i raspravu sa Aleksejem Pokuševskim, pa se u javnosti postavlja pitanje, da li su odnosi na relaciji trener - igrači u savršenom redu.