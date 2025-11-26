Na šest i po minuta pre kraja treće deonce Pantinaikos je imao samo dva poena prednosti (52:50), a onda je usledio totalni sunovrat crno-belih. Gotovo devet minuta nisu uspeli da upišu poene, što je domaćin maksimalno iskoristio. Napravio je ogromnu seriju i rutinski stigao do ubedljivog trijumfa.