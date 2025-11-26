Potpuno nemoćan sedeo je na klupi iskusni košarkaški stručnjak.
Evroliga
IZRAZ LICA ŽELJKA OBRADOVIĆA GOVORI VIŠE OD 1.000 REČI - POTPUNA NEMOĆ! Kamera zabležila reakciju trenera Partizana dok je PAO pravio seriju 25:0!
Pravu katastrofu doživeo je Partizan u 13. kolu Evrolige.
Meč je obeležila kriminalna treća deonica crno-belih u kojoj je domaći tim napravio seriju 25:0.
Panatinaikos - Partizan Foto: Pedja Milosavljevic/STARSPORT/Pedja Milosavljevic/STARSPORT
Na šest i po minuta pre kraja treće deonce Pantinaikos je imao samo dva poena prednosti (52:50), a onda je usledio totalni sunovrat crno-belih. Gotovo devet minuta nisu uspeli da upišu poene, što je domaćin maksimalno iskoristio. Napravio je ogromnu seriju i rutinski stigao do ubedljivog trijumfa.
Kamera je pri rezultatu 82:58 u korist Panatinaikosa snimila utučenog trenera Obradovića na klupi Partizana, a izraz njegovog lica pokazuje svu nemoć crno-belih na ovom meču.
Željko Obradović Foto: Screenshot
