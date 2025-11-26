Slušaj vest

Pravu katastrofu doživeo je Partizan u 13. kolu Evrolige.

Partizan je u Atini ubedljivo poražen od Panatinaikosa rezultatom 91:69.

Meč je obeležila kriminalna treća deonica crno-belih u kojoj je domaći tim napravio seriju 25:0.

Panatinaikos - Partizan Foto: Pedja Milosavljevic/STARSPORT/Pedja Milosavljevic/STARSPORT

Na šest i po minuta pre kraja treće deonce Pantinaikos je imao samo dva poena prednosti (52:50), a onda je usledio totalni sunovrat crno-belih. Gotovo devet minuta nisu uspeli da upišu poene, što je domaćin maksimalno iskoristio. Napravio je ogromnu seriju i rutinski stigao do ubedljivog trijumfa.

Kamera je pri rezultatu 82:58 u korist Panatinaikosa snimila utučenog trenera Obradovića na klupi Partizana, a izraz njegovog lica pokazuje svu nemoć crno-belih na ovom meču.

Željko Obradović
Željko Obradović Foto: Screenshot

Aleksej Pokuševski i Žoc u raspravi

