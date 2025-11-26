Slušaj vest

Osuto je drvlje i kamenje po Željku Obradovića, a dobar deo odgovornosti za brojne probleme u sastavljanju tima Partizana ide na račun - Zorana Savića.

Sportski direktor crno-belih učestvovao je u selekciji tima i odradio je jako loš posao. I to ponovo...

Ako za neke stvari mogu da se nađu opravdanja za grešku zvanu "Džabari Parker" nema izgovora. Dati toliki novac (pominje se suma preko 2 miliona evra) za igrača čije je ponašanje i odnos prema košarci toliko sporan... Savić se time upisao na prvo mesto liste na kojoj su do skoro bile njegove kolege iz Crvene zvezde sa Šabazom Nejpirom. Bačeni milioni u bunar.

Mnogo je tu grešaka koje mogu da se adresiraju na Savića uz svakako Obradovića. Odlazak Nilikine - bez zamene. Ideja da se dovede Nik Kalates kao prvi plejmejker. Slučaj Ife Lundberg... Posle povrede Karlika Džonsa takođe nije došla zamena. Procena za Džabarija Parkera. Upitan je i Milton...

Promena celog tima već je jednom urađena i to, naravno, nije ponovo opcija. Možda je došlo vreme da se priča i o Savićevim rezultatima.

Činjenica da su na tržište ušli neki novi klubovi sa ogromnim novcem možda da bude alibi da nisu mogli da pariraju za pojedine igrače... Ali, šta je alibi za Džabarija Parkera?

Savić, koji ima jako dobre kontakte u Barseloni sigurno je mogao da čuje sve o njemu. Bez obzira što je u dresu Katalonaca bio daleko bolji na terenu, postoji i druga strana koja je često bitnija od samog trenera, a to su ljudske osobine, ponašanje u svlačionici, odnos sa saigračima i slično. Da li je pričao sa npr. Janom Veselijem o Džabariju?

Džaba(ri), preskup...

Kada se promaši sa nekim ko je planiran za prvog među jednakim u timu - to vuče sve dalje probleme.

Dodaćemo na kraju: Parker je protiv Panatinaikosa imao nula skokova. U celoj evroligaškoj sezoni je brojici od mizernih 25 skokova. Voljni momenat i fizička sprema su mu očito "na nivou".



