Partizanu je ubedljiv poraz protiv Panatinaikosa u Atini bio sedmi u poslednjih osam utakmica, pa ova odluka Željka Obradovića je logičan potez posle svega.

Ipak, nije sve definitivno jer odluku treba da razmotre u KK Partizan, te ostaje da se vidi da li će je prihvatiti.

Ko je Željko Obradović?

Rođen 1960. godine u Čačku. Smatra se najtrofejnijim trenerom u istoriji evropske klupske košarke, sa čak devet titula Evrolige koje je osvojio sa pet različitih klubova – među njima Partizan, Real Madrid, Panatinaikos i Fenerbahče.

Poznat je po vrhunskom znanju, autoritetu i sposobnosti da od svojih timova izvuče maksimum. Od 2021. godine vodi Partizan, klub sa kojim je i započeo trenersku karijeru.

Njegov trenerski stil kombinuje čeličnu disciplinu sa dubokim razumevanjem igre, zbog čega uživa ogroman respekt u svetu košarke.