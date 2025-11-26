Crvena zvezda je druga na tabeli sa devet pobeda i četiri poraza, dok je Olimpijakos peti sa skorom 8/5.
Evroliga
DELIJE U DELIRIJUMU SLAVE POBEDU NAD OLIMPIJAKOSOM: Turbo! Moćno! Biće to tek pakao za ostale!
Košarkaši Crvene zvezde pobedili su na svom terenu u Beogradu Olimpijakos 91:80 (21:15, 16:23, 22:27, 32:15), u utakmici 13. kola Evrolige.
Navijači su sa velikim oduševljenjem dočekali još jednu neverovatnu pobedu crveno-belog tima.
Foto galerija iz Arene Foto: Petar Aleksić
