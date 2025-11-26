Slušaj vest

Košarkaši Crvene zvezde pobedili su na svom terenu u Beogradu Olimpijakos 91:80 (21:15, 16:23, 22:27, 32:15), u utakmici 13. kola Evrolige.

Navijači su sa velikim oduševljenjem dočekali još jednu neverovatnu pobedu crveno-belog tima. 

Foto galerija iz Arene Foto: Petar Aleksić

Delije pevaju Olimpijakosu Izvor: Kurir sport