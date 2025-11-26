Slušaj vest

Željko Obradović je odlučio da ponudi ostavku na mesto šefa stručnog štaba Partizana posle serije poraza.

Ostaje da se vidi da li će uprava prihvatiti ponudu, koja bi u tom slučaju značila i definitivan rastanak. Jasno je da je Partizan u velikoj rezultatskoj krizi i da je potrebna šok terapija.

1/23 Vidi galeriju Željko Obradović na klupi Partizana Foto: Dimitrije Vasiljevic / Alamy / Profimedia, Pedja Milosavljevic/STARSPORT/Pedja Milosavljevic/STARSPORT

Zato se u javnosti naklonjenoj crno-beloj boji sve glasnije priča o potencijalnim naslednicima.

Užarena klupa najtrofejnijeg srpskog košarkaškog kluba svakako je veliki izazov, ali nije mali broj onih koji bi se rado prihvatili posla.

Nekoliko je imena koji se pominju među navijačima.

Andrea Trinkijeri

Foto: Srdjan Stevanovic/Starsport.rs

Italijanski stručnjak Andrea Trinkijeri je predvodio Partizan do "korona" sezone. I bio je prvi u ABA ligi i Evrokupu.

Sa crno-belima je osvojio tri trofeja, Superkup ABA 2018. i Kup Radivoja Koraća 2019. i 2020. godine. Posle Partizana trenirao je Bajern i Žalgiris.

Međutim, rastanak Partizana i Trinkijerija nije bio baš najslavnija epizoda, pošto je Italijan tužio crno-bele za dug.

Trinkijeri je prošle sedmice boravio u Beogradu, mada se tada nije pričalo o temi "naslednik Obradovića".

Aleksandar Đorđević

Foto: Starsport©

O konekciji Partizana i Saleta Đorđevića ne treba trošiti puno reči.

Đorđević iza sebe ima 19 godina dugu trenersku karijeru. Trenirao je Olimpiju iz Milana, Beneton iz Treviza, Panatinaikos, Bajern, Virtus, Fenerbahče, a bio je selektor Srbije i Kine. Po rastanku sa Kinezima prošle godine je bez trenerskog angažmana, a primećen je na trenizima Željka Obradovića u Areni.

Zanimljivo je reći da je Đorđević trenirao tri ekipe koje je prethodno trenirao Obradović: Beneton, Panatinaikos i Fenerbahče. Možda je Partizan četvrti u tom nizu?

Bogdan Karaičić

Foto: Luka Milosavljevic/STARSPORT/Luka Milosavljevic/STARSPORT

Kada se postavilo pitanje ko će voditi Partizan u KLS-u pošto je Obradović suspendovan od strane lige, dileme nije bilo.

Bogdan Karaičić se kao Željkov asistent nametnuo, i potom osvojio titulu prvaka Srbije.

Od tada se ipak stanje promenilo, pošto je Karaičić tokom leta prihvatio poziv Arisa, ali se nije dugo zadržao u Solunu.

U Partizanu je od 2021. godine, pa mu je prednost da dobro poznaje situaciju.

Vladimir Vlada Jovanović

Foto: @starsport

Da li bi Čačanina mogao da zameni Čačanin?

Vlada Jovanović je pet sezona bio pomoćnik Duška Vujoševića, a potom od 2010. do 2012. godine bio trener. U međuvremenu je radio u Donjecku, Igokei, Lokomotivi iz Kubanja, Šenženu, Megi i Budućnosti, pre nego što je 2023. godine preuzeo Spartak iz Subotice. Bio je i selektor mlađih reprezentativnih selekcija Srbije, sa kojima ima dva zlata na Evropskim prvenstvima.

Otežavajuća okolnost je što je Jovanović početkom ove godine potpisao ugovor sa Subotičanima na još pet godina, do 2030. godine! Jasno je da je to posledica obostranog poverenja, pa je teško poverovati da bi Jovanović napustio projekat. Ipak, Partizan je veliki mamac za svakoga.

Naravno, lista potencijalnih kandidata je mnogo duža.

Moguće je da bi uprava Partizana posegla za strancem, ali je u ovom trenutku prerano licitirati imenima.

Koga biste vi najradije videli na klupi Partizana?

Anketa Ko umesto Željka Obradovića Aleksandar Đorđević 43.68% Andrea Trinkijeri 34.67% Vlada Jovanović 9.51% Bogdan Karaičić 4.34% Neki stranac 4.02% Neko drugi od domaćih trenera 3.77%