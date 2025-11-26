Slušaj vest

Trener košarkaša Partizana Željko Obradović ponudio je ostavku na tu funkciju nakon serije loših rezultata u Evroligi.

Obradovića sada očekuje sastanak sa Upravom kluba, nakon čega će biti poznato da li će najtrofejniji trener Evrolige napustiti mesto trenera crno-belih.

Ovim povodom oglasio se i nekadašnji košarkaš crno-belih Matijas Lesor. On je na društvenim mrežama objavio dve fotografije sa popularnim Žocom.

"Zauvek legenda. Verovao si u mene kada niko nije", poručio mu je Lesor.

Matijas Lesor
Foto: Instagram

1.png
Foto: Instagram

Obradović, koji je sa Partizanom 1992. godine osvojio titulu prvaka Evrope, u ekipu crno-belih se vratio u junu 2021. godine.

Sa Partizanom je u svom drugom mandatu na klupi osvojio dve titule u ABA ligi (2023. i 2025. godine), a u sezoni 2022/23. sa klubom je stigao do četvrtfinala Evrolige, gde su posle "majstorice" eliminisani od kasnijeg prvaka Real Madrida.

Željko Obradović na klupi Partizana Foto: Dimitrije Vasiljevic / Alamy / Profimedia, Pedja Milosavljevic/STARSPORT/Pedja Milosavljevic/STARSPORT

Ne propustiteEvroligaKURIR EKSKLUZIVNO SAZNAJE! Željko Obradović se nije vratio sa ekipom u Beograd!
partizanhercegovackrk786967.jpg
EvroligaŽELJKO OBRADOVIĆ PODNEO OSTAVKU! Trofejni trener posle serije poraza doneo odluku
Žoc
EvroligaA, ŠTA ĆEMO SA ODGOVORNOŠĆU ZORANA SAVIĆA? Sportski direktor Partizana povukao veliki broj loših poteza... Jedan milionski fijasko "baš boli"
PARTIZAN-SC DERBY_64.JPG
EvroligaOGLASIO SE DŽABARI PARKER POSLE SRAMOTE U ATINI! Evo šta je imao da kaže posle još jednog kriminalnog izdanja u Evroligi!
Džabari Parker i Željko Obradović

Željko Obradović viče na Alekseja Pokuševskog Izvor: Arena Sport 1