DRUŠTVENE MREŽE GORE POSLE OSTAVKE OBRADOVIĆA: Evo šta navijači imaju da poruče Žocu i upravi Partizana
Željko Obradović neće više biti trener Košarkaškog kluba Partizan, još nema zvanične reakcije iz tog kluba.
Dan posle ubedljivog poraza od Panatinaikosa i poražavajućeg izdanja crno-belih u drugom poluvremenu sve glasnije se pričao o sledećim potezima trofejnog stručnjaka, ali i uprave kluba na čelu sa predsednikom Ostojom Mijailovićem.
Ekipa iz Humske, uprkos rekordnom budžetu, beleži loše rezultate u Evroligi i sa učinkom 4-9 u donjem je delu tabele, a Obradović je posle meča podneo ostavku.
Navijači na društvenim mrežama takođe su reagovali, a evo šta su sve pisali.
