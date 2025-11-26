Slušaj vest

Željko Obradović neće više biti trener Košarkaškog kluba Partizan, još nema zvanične reakcije iz tog kluba.

Dan posle ubedljivog poraza od Panatinaikosa i poražavajućeg izdanja crno-belih u drugom poluvremenu sve glasnije se pričao o sledećim potezima trofejnog stručnjaka, ali i uprave kluba na čelu sa predsednikom Ostojom Mijailovićem.

Ekipa iz Humske, uprkos rekordnom budžetu, beleži loše rezultate u Evroligi i sa učinkom 4-9 u donjem je delu tabele, a Obradović je posle meča podneo ostavku.

Navijači na društvenim mrežama takođe su reagovali, a evo šta su sve pisali.

