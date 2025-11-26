Slušaj vest

Zvezda nakon ove pobede ima skor 9-4 i sa zajedno sa Hapoelom i Panatinaikosom nalazi se na deobi prvog mesta na tabeli.

Svoje prve impresije posle sjajnog meča u Areni izneo je trener crveno-belih Saša Obradović.

" Dobra energija, dobar karakter. Kada je bilo najpotrebnije, igrali smo najbolje. Garantujem da ćemo biti još bolji.", rekao je Obradović i zaključio:

"Sa ovim fantastičnim navijačima u stanju smo da pravimo, čuda, ali ovo je tek početak."