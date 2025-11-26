Slušaj vest

Košarkaši Crvene zvezde dočekuju Olimpijakos u utakmici 13. kola Evrolige.

Foto galerija iz Arene Foto: Petar Aleksić

Za duel dva bratska kluba vlada veliko interesovanje, a Arena je ispunjenja do poslednjeg mesta.

Delije su uoči meča napravile fantastičnu koreografiju.

Naime, koreografija kartonima je podignuta nakon predstavljanja igrača, nakon što su se upalila svetla u dvorani, a bila je posvećena upravo prijateljstvu Zvezde i Olimpijakosa.

undefined
Crvena zvezda - Olimpijakos Foto: Kurir Sport

Pored ove koreografije, Delije su imale poruku i za četvrtak, odnosno šta se očekuje na meču između Zvezde i FKSB-a u 5. kolu Lige Evrope.

- Sve nas raduјu pobede naših košarkaša i puna Arena, međutim sutra i naše fudbalere očekuјe izuzetno važna utakmica u Ligi Evrope protiv rumunskog FCSB. Slobodno možemo reći da јe to u ovom trenutku utakmica sezone. Pobeda protiv Rumuna nas dovodi na korak do prolaska grupe Lige Evrope. Favoriti smo, imamo bolji tim od FCSB, igramo na našem stadionu pred našim naviјačima, a igra i pobeda protiv Lila daјe nam optimizam. Nažalost na utakmici protiv Lila poseta na Marakani niјe bila na nivou kakvu zaslužuјe tim koјi pobedi klub iz vrha francuskog fudbala. Sutra јe prilika da to popravimo, da napunimo tribine Marakane i tako se odužimo igračima za pobedu protiv Lila i pre svega pomognemo da se pobedi FCSB i napravi ključni korak ka prolasku grupe i proleću u Evropi. Kako bismo sutra na Marakani napravili pravi zvezdaški ambiјent pozivamo sve naviјače Zvezde, bez obzira na koјoј tribini bili da ponesu šal na utakmicu.

Koreografija uz pesmu na srpsko grčkom jeziku Izvor: Kurir

Ne propustiteEvroligaCRVENA ZVEZDA - OLIMPIJAKOS: Veliki okršaj u Areni, crveno-beli bratski derbi!
Crvena zvezda Olimpijakos Evroliga (2).jpeg
KvotaNI ŠEST VEZANIH POBEDA NE POMAŽE ZVEZDI?! Crveno-beli nisu favoriti protiv Olimpijakosa!
Crvena zvezda Monako Evroliga (16).jpeg
EvroligaZVEZDA ŽELI NA PRVO MESTO EVROLIGE! Evo kada i gde možete da gledate borbu crveno-belih protiv Olimpijakosa
ZVEZDA-MONACO_75.JPG
EvroligaPRAVOSLAVNA BRAĆA: Zvezdini košarkaši oduševili navijače majicama uoči duela sa Olimpijakosom!
Crvena zvezda Monako Evroliga

Devonte Grejem prvi koš za Crvenu zvezdu Izvor: TV Arena sport