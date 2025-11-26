- Sve nas raduјu pobede naših košarkaša i puna Arena, međutim sutra i naše fudbalere očekuјe izuzetno važna utakmica u Ligi Evrope protiv rumunskog FCSB. Slobodno možemo reći da јe to u ovom trenutku utakmica sezone. Pobeda protiv Rumuna nas dovodi na korak do prolaska grupe Lige Evrope. Favoriti smo, imamo bolji tim od FCSB, igramo na našem stadionu pred našim naviјačima, a igra i pobeda protiv Lila daјe nam optimizam. Nažalost na utakmici protiv Lila poseta na Marakani niјe bila na nivou kakvu zaslužuјe tim koјi pobedi klub iz vrha francuskog fudbala. Sutra јe prilika da to popravimo, da napunimo tribine Marakane i tako se odužimo igračima za pobedu protiv Lila i pre svega pomognemo da se pobedi FCSB i napravi ključni korak ka prolasku grupe i proleću u Evropi. Kako bismo sutra na Marakani napravili pravi zvezdaški ambiјent pozivamo sve naviјače Zvezde, bez obzira na koјoј tribini bili da ponesu šal na utakmicu.