Košarkaši Crvene zvezde savladali su Olimpijakos rezultatom 91:80 u utakmici 13. kola Evrolige.

Foto galerija iz Arene Foto: Petar Aleksić

 Zvezda nakon ove pobede ima skor 9-4  koliko i Hapoel i Panatinaikos.

Crveno-beli su zbog koše razlike trenutno drugi, iza Hapoela, a ispred Panatinaikosa.

Partizan je nakon poraza od Panatinaikosa i ostavke trenera Željka Obradovića tek na 18. mestu na tabeli sa skorom 4-9, koliko ima i Baskonija, ali crno-beli imaju slabiju koš razliku.

Ovako izgleda tabela Evrolige nakon 13. kola

Tabela Evrolige Foto: Printskrin

Crvena zvezda Olimpijakos Evroliga (2).jpeg
Crvena zvezda Monako Evroliga (16).jpeg
ZVEZDA-MONACO_75.JPG
Crvena zvezda Monako Evroliga

