Zvezda u samom vrhu tabele
EVROLIGA
ZVEZDA NA DEOBI PRVOG MESTA: Ovako izgleda tabela Evrolige posle fantastične pobede crveno-belih!
Foto galerija iz Arene
Zvezda nakon ove pobede ima skor 9-4 koliko i Hapoel i Panatinaikos.
Crveno-beli su zbog koše razlike trenutno drugi, iza Hapoela, a ispred Panatinaikosa.
Partizan je nakon poraza od Panatinaikosa i ostavke trenera Željka Obradovića tek na 18. mestu na tabeli sa skorom 4-9, koliko ima i Baskonija, ali crno-beli imaju slabiju koš razliku.
Ovako izgleda tabela Evrolige nakon 13. kola
Tabela Evrolige Foto: Printskrin
