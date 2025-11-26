"Razumem Željka, ali ne bih želeo da komentarišem tu ostavku. Da ne dolivam ulje na vatru. Ova utakmica sa Panatinaikosom mislim da je bila povod, da je on to duže spremao i baš kada pričamo o toj utakmici, neverovatno da se ponavlja serija bez poena i to samo Partizanu, 0-25, 0-22, 0-16, 2-17, neverovatne stvari. Kada gledaš malo neutralnije, da ne postoji niko na klupi, da igra bez ikoga, teško da se napravi 25-0. Šta da kažem, nije Partizan mogao da očekuje da će neke nedostatke ove godine da nadoknadi pobedom tamo, da se dobilo stiglo bi se, imalo bi vremena. Panatinaikos i Olimpijakos, da ne bih posle ponavljao, su timovi sa najboljim rosterima i budžetima, među najvećim imenima, među četiri najveća, broj navijača, to je sve za Fajnal-for. Ubeđen sam da će oba tima biti na Fajnal-foru. Ne treba tugovati zbog ovog poraza, nego gledati unapred, a kiksevi su bili ranije. Rekao bih za Parkera, odigra jednu utakmicu protiv Studentskog centra, a onda na ovoj utakmici nijedan skok i 2/8 šut, nije doveden da se dobije Studentski centar, Krka Novo Mesto, nego je doveden za Evroligu. Ne treba ga voditi u nebesa, mnogo je više plaćen nego za ono što je viđeno protiv SC Derbija", poručio je Vlade Đurović.