Makabi zbog situacije u Izraelu domaće mečeve u Evroligi igra u Beogradu.

Milano su do pobede predvodili Ševon Šilds sa 26 i Armoni Bruks sa 20 poena.

Najefikasniji kod Makabija bili su Loni Voker sa 21 i Roman Sorkin sa 20 poena.

Milano je na 11. poziciji sa sedam pobeda i šest poraza, a Makabi je na poslednjem, 20. mestu sa tri pobede i 10 poraza.

U narednom kolu, Milano će gostovati Baskoniji, dok će Makabi u Kaunasu gostovati Žalgirisu.

(Beta)

