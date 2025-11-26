Košarkaši Milana pobedili su kao gosti u Beogradu Makabi iz Tel Aviva 102:88 (27:25, 27:23, 25:14, 23:26), u 13. kolu Evrolige.
STOTKA MANEKENA BEZ MESINE: Olimpija pregazila Makabi u Beogradu
Makabi zbog situacije u Izraelu domaće mečeve u Evroligi igra u Beogradu.
Milano su do pobede predvodili Ševon Šilds sa 26 i Armoni Bruks sa 20 poena.
Najefikasniji kod Makabija bili su Loni Voker sa 21 i Roman Sorkin sa 20 poena.
Milano je na 11. poziciji sa sedam pobeda i šest poraza, a Makabi je na poslednjem, 20. mestu sa tri pobede i 10 poraza.
U narednom kolu, Milano će gostovati Baskoniji, dok će Makabi u Kaunasu gostovati Žalgirisu.
(Beta)
