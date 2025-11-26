Slušaj vest

Ostavka Željka Obradovića, najtrofejnijeg trenera u istoriji Evrolige, vest je dana u svetu košarke.

Željko Obradović na klupi Partizana Foto: Dimitrije Vasiljevic / Alamy / Profimedia, Pedja Milosavljevic/STARSPORT/Pedja Milosavljevic/STARSPORT

 Reakcije stižu sa svih strana, pa i od sadašnjih igrača Partizana.

Kako saznajemo, upravo su igrači bili prvi kojima je Željko saopštio da više neće biti trener ekipe.

Posle Alekseja Pokuševskog i Marija Nakića, sada se oglasio i Tajrik Džons.

Pouzdani centar je objavio zajedničku sliku sa Obradovićem, uz potpis: Zauvek zahvalan.

Željko Obradović, Tajrik Džons
Željko Obradović, Tajrik Džons Foto: Instagram / Printscreen

Ne propustiteEvroligaDA LI JE ON ZAMENA ZA ŽELJKA? Ko će voditi Partizan umesto Obradovića: Odgovor na pitanje koje apsolutno sve zanima...
OLYMPIACOS-PARTIZAN_12.JPG
EvroligaŽELJKO OBRADOVIĆ PODNEO OSTAVKU! Trofejni trener posle serije poraza doneo odluku
Žoc
EvroligaIGRAČI PARTIZANA PRVI SAZNALI: Evo kada je Željko Obradović saopštio timu da odlazi
Željko Obradović
Košarka"NIJE TREBALO OVAKO DA SE ZAVRŠI" Pokuševski poslao poruku bivšem treneru - njegove reči su prejake!
Aleksej Pokuševski
EvroligaŽELJKO OBRADOVIĆ POSLAO PISMO NAVIJAČIMA: Više nisam trener Partizana
OLYMPIACOS-PARTIZAN_44.JPG

Grobari skandiraju Žocu Izvor: Kurir