Posle Alekseja Pokuševskog i Marija Nakića, sada se oglasio i Tajrik Džons
TAJRIK DŽONS POSLAO PORUKU ŽELJKU OBRADOVIĆU: Centar Partizana napisao dve reči
Ostavka Željka Obradovića, najtrofejnijeg trenera u istoriji Evrolige, vest je dana u svetu košarke.
Željko Obradović na klupi Partizana Foto: Dimitrije Vasiljevic / Alamy / Profimedia, Pedja Milosavljevic/STARSPORT/Pedja Milosavljevic/STARSPORT
Reakcije stižu sa svih strana, pa i od sadašnjih igrača Partizana.
Kako saznajemo, upravo su igrači bili prvi kojima je Željko saopštio da više neće biti trener ekipe.
Posle Alekseja Pokuševskog i Marija Nakića, sada se oglasio i Tajrik Džons.
Pouzdani centar je objavio zajedničku sliku sa Obradovićem, uz potpis: Zauvek zahvalan.
Željko Obradović, Tajrik Džons Foto: Instagram / Printscreen
