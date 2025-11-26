Slušaj vest

Košarkaši Crvene zvezde pobedili su na svom terenu u Beogradu Olimpijakos 91:80 (21:15, 16:23, 22:27, 32:15), u utakmici 13. kola Evrolige.

Tema broj jedan u košarkaškom svetu svakako jeste odlazak Željka Obradovića sa klupe Partizana, pa je trener Zvezde bio upitan o tome.

- Žao mi je svakog trenera koji izgubi posao, najbolji je od nas i uvek će to biti. Ostavio je neizbrisiv trag i zadao je visoke standarde nama mlađima. Žao mi je što se to desilo, ali je deo posla i siguran sam da će da izađe još jači iz toga - rekao je Obradović na konferenciji za medije i dodao:

- Ne bih komentarisao derbi protiv Partizana koje će ubrzo, svaka naredna utakmica je najvažnija i svaka prethodna se brzo zaboravlja.

Crvena zvezda je druga na tabeli sa devet pobeda i četiri poraza, dok je Olimpijakos peti sa skorom 8/5.

Ekipa Crvene zvezde će u utakmici narednog kola, koja je na programu 5. decembra, u Beogradu dočekati Barselonu, dok će Olimpijakos dan ranije u Pireju biti domaćin protiv Fenerbahčea.

