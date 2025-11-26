Grejem debitovao pred Zvezdinom publikom
EVROLIGA
GREJEM POSLE DEBIJA IZ SNOVA: Sanjao sam o nastupu pred ovakvom publikom...
Foto galerija iz Arene Foto: Petar Aleksić
Zvezda nakon ove pobede ima skor 9-4 koliko i Hapoel i Panatinaikos.
Svoj debi pred beogradskom publikom imao je Devonte Grejem koji se konačno oporavio od povrede.
Grejem je na prvom svom meču u Evroligi za 15 minuta imao devet poena i po četiri asistencije i skoka.
"Sjajan je osećaj, biti tu sa momcima i boriti se. Najlepše od svega je što smo ostvarili pobedu. Sanjao sam o nastupu pred ovakvom publikom i ovom atmosferom. Bilo je fenomenalno. Stvari nisu išli dobro po nas, ali smo nastavili da se borimo i pokazali da smo tim", rekao je Grejem.
