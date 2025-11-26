Slušaj vest

Najefikasniji kod Monaka bili su Danijel Tajs sa 17, Alfa Dijalo sa 13 i Metju Strazel i Kevarijus Hejs sa po 12 poena.

Kod Efesa su se izdvojili Ajzea Kordinije sa 16, Džordan Lojd sa 13 i Erdžan Osmani sa 12 poena.

Monako je peti sa osam pobeda i pet poraza, a Efes je na 15. mestu sa pet pobeda i osam poraza.

U narednom kolu, Monako će dočekati Pariz, dok će Efes u Istanbulu dočekati Real Madrid.

(Beta)

