Trener Olimpijakosa Jorgos Barcokas je izneo utiske posle poraza od Crvene zvezde.

Barcokas je istakao da je četvrta četvrtina presudila njegovoj ekipi.

"Čestitke Zvezdi na pobedi. Za nas, imali smo prednost od 12 poena, mogli smo samo da budemo smireni i da pronalazimo dobra rešenja. Ipak, nismo to uradili, dali smo im šansu da se dobrim skokom i kontrama vrate u meč. Moramo da budemo bolji u četvrtoj četvrtini, naučićemo stvari iz ove utakmice i bićemo bolji."

Uporedio je ovu Zvezdu sa prethodnom.

"Mislim da su jači, brži, atletičniji nego prethodnih godina. Sada imaju samopouzdanje, pobeđuju, teško je igrati ovde. Pobeđuju ovde, kontrolišu utakmicu sa odličnim plejmejkerima. I dalje je rano da pričamo o njima, tek je trećina prošla."

Da li je Olimpijakos želeo Batlera?

"Da, ponudili smo mu ugovor. Nije tražio startnu petorku, nismo pričali nikada sa njim o tome. Njegov agent je izabrao Zvezdu jer nisu imali toliko igrača na spoljnim pozicijama", rekao je Barcokas i istakao da je njegov tim i dalje na tržištu:

"I dalje smo na tržištu, ali sada nije lako naći igrača, koji zna šta je Evroliga i koji može da pomogne."

Pohvalio je atmosferu u Areni.

"Da, sjajno je igrati ovde. Ali, nije bilo mnogo pesama o nama, možda samo malo na kraju utakmice. Ali, to je skroz u redu", zaključio je Barcokas.