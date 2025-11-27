Etore Mesina je podneo ostavku na mesto trenera Olimpije iz Milana u ponedeljak, a Željko Obradović ostavku objavio dva dana kasnije
EVROLIGA VIŠE NEĆE BITI ISTA: Dva najtrofejnija trenera, Željko Obradović i Etore Mesina u 2 dana podneli ostavke
Koliko je Evroliga izjednačeno i nepredvidivo takmičenje, govori podatak da su u svega dva dana ostavke podnela dvojica najtrofejnijih aktivnih trenera u istoriji ovog takmičenja.
Željko Obradović na klupi Partizana Foto: Dimitrije Vasiljevic / Alamy / Profimedia, Pedja Milosavljevic/STARSPORT/Pedja Milosavljevic/STARSPORT
Željko Obradović je sa devet titula apsolutni rekorder ovog takmičenja.
Drugo mesto sa po četiri titule dele četvorica trenera: Božidar Maljković, Pedro Ferandiz, Aleksandar Gomeljski i Etore Mesina.
Etore Mesina je podneo ostavku na mesto trenera Olimpije iz Milana u ponedeljak, a Željko Obradović ostavku objavio dva dana kasnije.
Etore Mesina je, međutim, već našao novi posao. Postao je lični savetnik predsednika kluba Lea Delorka.
Da li će Obradović ostati u Partizanu na nekoj funkciji, ili biti savetnik, tek treba da se vidi.
