Koliko je Evroliga izjednačeno i nepredvidivo takmičenje, govori podatak da su u svega dva dana ostavke podnela dvojica najtrofejnijih aktivnih trenera u istoriji ovog takmičenja.

Željko Obradović na klupi Partizana Foto: Dimitrije Vasiljevic / Alamy / Profimedia, Pedja Milosavljevic/STARSPORT/Pedja Milosavljevic/STARSPORT

Željko Obradović je sa devet titula apsolutni rekorder ovog takmičenja.

Drugo mesto sa po četiri titule dele četvorica trenera: Božidar Maljković, Pedro Ferandiz, Aleksandar Gomeljski i Etore Mesina.

Etore Mesina je podneo ostavku na mesto trenera Olimpije iz Milana u ponedeljak, a Željko Obradović ostavku objavio dva dana kasnije.

Etore Mesina je, međutim, već našao novi posao. Postao je lični savetnik predsednika kluba Lea Delorka.

Da li će Obradović ostati u Partizanu na nekoj funkciji, ili biti savetnik, tek treba da se vidi.

