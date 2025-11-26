U narednom kolu, Barselona će u Beogradu gostovati Crvenoj zvezdi, dok će Asvel gostovati Hapoel Tel Avivu.
EVROLIGA
PANTER DOMINIRAO - KATALONCI SLAVILI PRED ZVEZDU: Košarkaši Barselone pobedili Asvel u Evroligi
Košarkaši Barselone pobedili su večeras na svom terenu Asvel 88:78 (20:19, 25:25, 23:21, 20:13), u 13. kolu Evrolige.
Kevin Panter Foto: Xavi Urgeles / Zuma Press / Profimedia, Urbanandsport/NurPhoto/Shutterst / Shutterstock Editorial / Profimedia
Barselonu je do pobede predvodio Kevin Panter sa 24 poena i sedam asistencija, a pratili su ga Tornike Šengelija sa 15 i Dario Brizuela sa 12 poena.
Kod Asvela bolji od ostalih bio je Nando De Kolo sa 22 poena i devet asistencija.
Barselona je deveta sa osam pobeda i pet poraza, a Asvel je na poslednjem, 20. mestu sa tri pobede i 10 poraza.
U narednom kolu, Barselona će u Beogradu gostovati Crvenoj zvezdi, dok će Asvel gostovati Hapoel Tel Avivu.
