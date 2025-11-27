Slušaj vest

Poput zemljotresa je odjeknula vest da je Željko Obradović napustio Partizan.

1/23 Vidi galeriju Željko Obradović na klupi Partizana Foto: Dimitrije Vasiljevic / Alamy / Profimedia, Pedja Milosavljevic/STARSPORT/Pedja Milosavljevic/STARSPORT

Prvo kroz stidljivu objavu u medijima, potom i kroz pismo koje je najtrofejniji trener u Evroligi poslao javnosti, bilo je jasno da je posle četiri i po godine došlo do razlaza dve strane.

Tlo posle ovog zemljotresa i dalje podrhtava, a dani i nedelje pred nama će otkriti mnogo nepoznatog, poput toga šta se zaista dešavalo unutar kluba i tima, a što je dovelo do katastrofalnog početka sezone.

Takođe, pitanje je i šta će Željko Obradović dalje. Više puta je slavni trener objasnio da želi u crno-belom klubu da zatvori krug, koji je otvorio prvim danima trenerske karijere.

Najavu da je zatvorio vrata svim potencijalnim interesovanjima drugih klubova Obradović je još jednom potvrdio pre samo mesec i po dana.

Tada je kroz razgovor sa novinarima provukao da će posle trenerske karijere sedeti na tribinama i biti navijač. Strastveni kao 20.000 ljudi koji su Partizanovim navijačima "zalepili" etiketu najboljih, što govore mnoge izjave samih učesnika Evrolige, kao i mnogobrojne ankete.

"Svi volimo Partizan, Partizan nam je u srcu… Svi smo mi prolazni, svi smo ove zbog Partizana. Jednog dana ja neću biti više ovde trener, ali ću sedeti negde u Areni i navijati kao što grobari navijaju. Oni su najveća snaga ovog kluba. Oni prave ovu atmosferu koja je prepoznata u celoj Evropi i celom svetu.

Obradović je tada poslao i snažnu poruku, koja bi se idealno uklopila u aktuelnu situaciju.

"Nemojte da se neki drugi ljudi naslađuju s time što mi imamo probleme između sebe. Ne možemo da imamo probleme, mi smo familija. Ovo je porodica i stvari koje, ako su u problemu, se rešavaju u porodici. Hajde tako da se ponašamo ako svi volimo Partizan".