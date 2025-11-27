Slušaj vest

Ko umesto Željka Obradovića na klupi Partizana?

Pitanje je koje je logično došlo posle potvrde da je Željko Obradović podneo neopozivu ostavku.

Najtrofejniji srpski košarkaški klub tako će posle četiri i po godine morati u potragu za novim šefom struke.

Vas smo pitali, ko bi bio idealna zamena za Obradovića.

Vas više od 45 odsto dali ste glas Aleksandru Đorđeviću. Izlišno je govoriti o vezi koju "Sale nacionale" ima sa Partizanom. Đorđević, trojka, Istanbul, verovatno su tri prve reči koje navijači ovog kluba izgovore kada ih probudite usred noći.

Aleksandar Đorđević, kao mlađi Obradovićev kolega, u nekoliko navrata ga je pratio tokom karijere, pa su tako njih dvojica trenirali tri ekipe: Beneton iz Treviza, Panatinaikos i Fenerbahče. Ako se na to nadoveže i nacionalni tim (jedan na klupi Jugoslavije, drugi na klupi Srbije), ništa čudno ne bi bilo da se i Partizan nađe na tom spisku.

Postoji i još jedna zanimljivost. Početkom ove godine, uoči večitog derbija, Saša Đorđević je sa olovkom i sveskom boravio na treningu Partizana i zapisivao sve što Željko radi. Ubrzo nas očekuje novi večiti derbi, pa ukoliko se pokaže da će Đorđević preuzeti klupu Partizana, verovatno će mu ta sveska postati svakodnevni suvenir.

No, Đorđević nije jedini kandidat. Velike šanse, nešto više od 34 odsto, daju se i Andrei Trinkijeriju.

Italijan je već vodio Partizan, ali je posle odlaska u godini korone usledile ne baš lepa epizoda u kojoj je tužio crno-bele zbog duga.

No, uprkos svemu trećina glasača bi ga rado videla na klupi Partizana.

Mnogo manje glasova dobili su Vlada Jovanović, Bogdan Karaičić, neki stranac ili neko drugi od domaćih trenera.