Iskusni grčki stručnjak uskoro preuzima "Ponos Izraela", prenose tamošnji mediji.
BOMBA NA POMOLU! Sferopulos pred povratkom u Evroligu!
Doskorašnji trener Crvene zvezde, grčki košarkaški stručnjak Janis Sferopulos, blizu je povratka u Evroligu.
Nakon ubedljivog poraza Makabija od ekipe Milana trener Oded Kataš nalazi se na izlaznim vratima izraelskog velikana, a kao glavni kandidat za novog trenera spominje se upravo Sferopulos.
Janis Sferopulos Foto: Starsport, @starsport
Sferopulos je predvodio sa klupe Makagi od 2018. do 2022. godine, izuzetno je cenjen u izraelskom klubu i mnogi smatraju da bi bio idealno rešenje u trenutnoj situaciji.
Makabi trenutno ima skor 3-10 i nalazi se na poražavajućem 19. mestu na tabeli Evrolige.
Podsetimo, Sferopulos je započeo sezonu na klupi Zvezde, međutim nakon katastrofalnog starta dobio je otkaz i od tada je bez angažmana.
