Doskorašnji trener Crvene zvezde, grčki košarkaški stručnjak Janis Sferopulos, blizu je povratka u Evroligu.

Nakon ubedljivog poraza Makabija od ekipe Milana trener Oded Kataš nalazi se na izlaznim vratima izraelskog velikana, a kao glavni kandidat za novog trenera spominje se upravo Sferopulos.

Janis Sferopulos Foto: Starsport, @starsport

Sferopulos je predvodio sa klupe Makagi od 2018. do 2022. godine, izuzetno je cenjen u izraelskom klubu i mnogi smatraju da bi bio idealno rešenje u trenutnoj situaciji.

Makabi trenutno ima skor 3-10 i nalazi se na poražavajućem 19. mestu na tabeli Evrolige.

Podsetimo, Sferopulos je započeo sezonu na klupi Zvezde, međutim nakon katastrofalnog starta dobio je otkaz i od tada je bez angažmana.

