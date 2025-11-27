Slušaj vest

Odlazak Željka Obradovića sa klupe Partizana teško je pao našem poznatom MMA borcu Aleksandru Džokeru Iliću.

Podsetimo, u sredu je kao bomba odjeknula vest da popularni Žoc više nije trener Partizana. Nakon serije loših rezultata u Evroligi najtrofejniji evropski košarkaški stručnjak podneo je neopozivu ostavku. U emotivnom pismu zahvalio se navijačima i rukovodstvu tima i potvrdio da napušta klub.

Odlazak slavnog trenera razbesneo je Ilića, koji je veliki navijač crno-belih.

Aleksandar Ilić Džoker Foto: Printskrin/Instagram

Nakon vesti odlasku Žoca iz Partizana imao je nekoliko žestokih objava na svom Instagram storiju.

Žestoko je isprozivao pojedine igače i čalanove uprave Partizana, zatim brutalno izvređao reprezentativca Srbije Tristana Vukčevića, nakon zanimljive objave koju su mnogi povezali sa odlaskom Obradovića, a onda je prokomentarisao i izjavu trenera Crvene zvezde.

Ilić isprozivao igrače i upravu Partizana Foto: Screenshot

Ilić izvređao Tristana Vukčevića Foto: Screenshot

Saši Obradoviću je skinuo kapu zbog reči o Žocu.

Podsetimo, na konferenciji za medije trener Zvezde je dobio pitanje o odlasku Željka Obradovića sa klupe Partizana.

"Žao mi je svakog trenera koji izgubi posao, jedan od najboljih je od nas i uvek će to biti. Ostavio je neizbrisiv trag i zadao je visoke standarde nama mlađima. Žao mi je što se to desilo, ali je deo posla i siguran sam da će da izađe još jači iz toga", rekao je Saša.

Njegove reči oduševile su popularnog Džokera.

"Kad te više poštuju tvoji sadašnji rivali nego tvoji", napisao je Ilić uz zajedničku fotografiju Željka i Saše.

Objava Ilića o Obradoviću Foto: Screenshot

Kurir sport