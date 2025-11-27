Slušaj vest

Posle odlaska Željka Obradovića sa klupe Partizana, još jedan srpski trener ostao je bez kluba u Evroligi.

Igor Kokoškov je posle novog poraza Efesa, ovog puta od Monaka (102:88), dobio je otkaz u turskom klubu.

Efes posle trinaest kola Evrolige ima pet pobeda, dok je učinak u domaćem prvenstvu 6-3, s tim da je nekadašnji prvak Evrope i Turske u seriji od tri poraza u šampionatu, tako da je otkaz koji je dobio Kokoškov više nego očekivan.

Igor Kokoškov Foto: Srdjan Stevanovic/Euroleague Basketball

Imao je Kokoškov dosta problema sa povređenim igračima, pa protiv Monaka nije mogao da računa na Šejna Larkina, Pi Džej Doužera, Vensana Poarjea i Jorgosa Papajanisa, dok je Rodrig Bobua samo na papiru bio u sastavu.

Gde će Kokoškov nastaviti karijeru, kao i ko će biti novi trener Efesa, ostaje da se vidi.

