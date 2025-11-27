NOVI ŠOK U EVROLIGI! Posle Željka Obradovića još jedan srpski trener ostao bez kluba!
Posle odlaska Željka Obradovića sa klupe Partizana, još jedan srpski trener ostao je bez kluba u Evroligi.
Igor Kokoškov je posle novog poraza Efesa, ovog puta od Monaka (102:88), dobio je otkaz u turskom klubu.
Efes posle trinaest kola Evrolige ima pet pobeda, dok je učinak u domaćem prvenstvu 6-3, s tim da je nekadašnji prvak Evrope i Turske u seriji od tri poraza u šampionatu, tako da je otkaz koji je dobio Kokoškov više nego očekivan.
Imao je Kokoškov dosta problema sa povređenim igračima, pa protiv Monaka nije mogao da računa na Šejna Larkina, Pi Džej Doužera, Vensana Poarjea i Jorgosa Papajanisa, dok je Rodrig Bobua samo na papiru bio u sastavu.
Gde će Kokoškov nastaviti karijeru, kao i ko će biti novi trener Efesa, ostaje da se vidi.
