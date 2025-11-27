Slušaj vest

Odlazak Željka Obradovića sa klupe Partizana centralna je tema srpskih i evropskih medija.

Žoc je rešio da "digne sidro" i napusti crno-bele, te su se zbog ove vesti mnogi oglasili. Navijače je pogodio odlazak Obradovića sa klupe i jasno je da će naredni trener Partizana imati jako težak zadatak i da će morati ozbiljno da se namuči kada "uđe u Žocove cipele".

Ipak, ovo nije prvi odlazak Željka Obradovića iz nekog kluba koji se završio burno.

"Za mene je tada umro kao čovek"

Kada je Žoc odlazio iz Panatinaikosa, u centar pažnje došao je najveći skandal majstor Evrolige, aktuelni vlasnik grčkog kluba, Dimitris Janakopulos. On je svojovremeno izjavio kako je Obradović za njega umro kao čovek kada je otišao iz Panatinaikosa!

U razgovoru za grčki magazin "All Star Basket" iz 2018. godine, Janakopulos je imao samo teške reči za Obradovića:

- Dok je Obradović bio još u Panatinaikosu imali smo dobar odnos i delili smo momente koji povezuju ljude. Ali, kada mi je 2012. godine rekao da neće ostati - umro je za mene kao čovek. Tako da, dok god sam ja u Panatinaikosu, uvek će u dvoranu OAKA dolaziti kao gost - rekao je Janakopulos, pa dodao da Obradovića ipak poštuje kao trenera:

- Prva asocijacija na njega? Neverovatan profesionalac.

Govorio je Janakopulos i o tome što se mnogi uspesi Panate vezuju upravo za Obradovića:

- Ja se uopšte ne slažem sa tim. Uspeh je povezan sa porodicom Janakopulos. Obradović je svakako bio najvažniji instrument naešg uspeha. Ali, uspesi su bazirani na trojstvu: menadžment, tim i navijači - istakao je on.

Palo pomirenje

Dugo Dimitris Janakopulos nije mogao da preboli odlazak Željka Obradovića iz Panatinaikosa, ali je na kraju ipak palo pomirenje. Tokom pripremnog turnira u Atini na kom su 2024. godine nastupali i Partizan i Panatinaikos, Janakopulos je biranim rečima govorio o Obradoviću.

- Dozvolite mi da upotrebim izraz 'moj veliki brat' jer bez obzira na to gde se on nalazi i koji tim vodi, uvek je ovde! Prihvatio je pozivnicu. Dozvolite mi da ispričam jednu anegdotu. Sačuvao sam kuću i kancelariju mog oca u izvornom stanju. Ako prebrojim sve fotografije koje se nalaze u njegovoj kancelariji, ima više fotografija sa Željkom nego sa mnom. Za mene je on kao stariji brat ili otac - govorio je tada on.

Ko je Dimitris Janakopulos?

Dimitris Janakopulos, kontroverzni vlasnik Panatinaikosa, poznat je po svojim ispadima koji redovno potresaju evropsku košarku.

Njegovo ponašanje često prelazi granice sportskog fer-pleja, izazivajući reakcije kako navijača, tako i zvaničnika.

Često je vređao sudije, zvaničnike, igrače i trenere, oglašavao se kontroverznim objavama koje se pamte, a ovo su neki od njegovih skandala...

Pretnje i kazne

Svojovremeno je Janakopulos kažnjen sa 100.000 evra zbog pretnji i uvreda upućenih sudijama nakon poraza od Efesa u četvrtfinalu Evrolige. Njegove izjave na društvenim mrežama, u kojima je nazvao Evroligu "mafijom" i uputio preteće poruke sudijama i zvaničnicima, izazvale su osudu i pokrenule disciplinske postupke.

Sukobi sa zvaničnicima i rivalima

Janakopulos je poznat po verbalnim napadima na protivničke timove i zvaničnike. U jednom incidentu, nakon poraza od CSKA 2015. godine, navodno je pretio sudiji rečima:"Ubiću tebe i tvoju porodicu, to ti obećavam."

Takođe je poznat po tome što je ostavio crvene gaće na klupi Olimpijakosa nakon što su odbili da igraju drugo poluvreme polufinala Kupa Grčke 2019. godine.

Hteo da kupi Partizan

Janakopulos je u jednom razgovoru za grčke medije istakao da je 2016. godine imao želju da kupi Partizan, ali da mu je tražen novac "ispod stola", a napao je i selektora Srbije Sašu Đorđevića.

"Partizan je veliki klub, navijam za njih u ABA ligi. Bio sam spreman da ga kupim pre dve godine, međutim, neki ljudi su tražili pare "ispod stola", pa je stvar, nažalost, propala" - rekao je Dimitris Janakopulos odgovarajući na pitanje da li će crno-beli zatražiti specijalnu pozivnicu od Evrolige ako PAO napusti to takmičenje.

Za bivšeg selektora reprezentacije Sašu Đorđevića rekao je da je vrhunski igrač, ali veoma loš čovek:

"Saša Ðorđević je najgore ljudsko biće koje sam sreo u svom životu, neverovatan igrač, ali jako, jako loš čovek. On je sramota za vašu veliku naciju: hipokrit, lažov i lopov" - osuo je drvlje i kamenje Janakopulos.

Kazne i zabrane

Zbog svojih postupaka, Janakopulos je više puta kažnjavan. U 2018. godini, Evroliga mu je izrekla kazne u ukupnom iznosu od preko 400.000 evra zbog uvredljivih izjava i nepoštovanja zvaničnika. U decembru 2022. godine, dobio je kaznu od 80.000 evra i zabranu prisustvovanja na tri utakmice Evrolige zbog uvredljivih objava na Instagramu.

Porodične i poslovne kontroverze

Janakopulos je takođe imao sukobe unutar sopstvene porodice. U 2012. godini, optužio je svog ujaka za prikrivanje finansijskih problema kluba i tvrdio da je to dovelo do odlaska trenera Željka Obradovića. Pored toga, poznat je po incidentima van terena, uključujući upad u redakciju sportskog portala i vandalizovanje objekata navijača.

Ko će biti novi trener Partizana?!

Užarena klupa najtrofejnijeg srpskog košarkaškog kluba svakako je veliki izazov, ali nije mali broj onih koji bi se rado prihvatili posla.

Ipak, nekoliko je imena koji se pominju među navijačima.

Andrea Trinkijeri

Italijanski stručnjak Andrea Trinkijeri je predvodio Partizan do "korona" sezone. I bio je prvi u ABA ligi i Evrokupu.

Sa crno-belima je osvojio tri trofeja, Superkup ABA 2018. i Kup Radivoja Koraća 2019. i 2020. godine. Posle Partizana trenirao je Bajern i Žalgiris.

Međutim, rastanak Partizana i Trinkijerija nije bio baš najslavnija epizoda, pošto je Italijan tužio crno-bele za dug.

Trinkijeri je prošle sedmice boravio u Beogradu, mada se tada nije pričalo o temi "naslednik Obradovića".

Aleksandar Đorđević

O konekciji Partizana i Saleta Đorđevića ne treba trošiti puno reči.

Đorđević iza sebe ima 19 godina dugu trenersku karijeru. Trenirao je Olimpiju iz Milana, Beneton iz Treviza, Panatinaikos, Bajern, Virtus, Fenerbahče, a bio je selektor Srbije i Kine. Po rastanku sa Kinezima prošle godine je bez trenerskog angažmana, a primećen je na trenizima Željka Obradovića u Areni.

Zanimljivo je reći da je Đorđević trenirao tri ekipe koje je prethodno trenirao Obradović: Beneton, Panatinaikos i Fenerbahče. Možda je Partizan četvrti u tom nizu?

Bogdan Karaičić

Kada se postavilo pitanje ko će voditi Partizan u KLS-u pošto je Obradović suspendovan od strane lige, dileme nije bilo.

Bogdan Karaičić se kao Željkov asistent nametnuo, i potom osvojio titulu prvaka Srbije.

Od tada se ipak stanje promenilo, pošto je Karaičić tokom leta prihvatio poziv Arisa, ali se nije dugo zadržao u Solunu.

U Partizanu je od 2021. godine, pa mu je prednost da dobro poznaje situaciju.

Vladimir Vlada Jovanović

Da li bi Čačanina mogao da zameni Čačanin?

Vlada Jovanović je pet sezona bio pomoćnik Duška Vujoševića, a potom od 2010. do 2012. godine bio trener. U međuvremenu je radio u Donjecku, Igokei, Lokomotivi iz Kubanja, Šenženu, Megi i Budućnosti, pre nego što je 2023. godine preuzeo Spartak iz Subotice. Bio je i selektor mlađih reprezentativnih selekcija Srbije, sa kojima ima dva zlata na Evropskim prvenstvima.

Otežavajuća okolnost je što je Jovanović početkom ove godine potpisao ugovor sa Subotičanima na još pet godina, do 2030. godine! Jasno je da je to posledica obostranog poverenja, pa je teško poverovati da bi Jovanović napustio projekat. Ipak, Partizan je veliki mamac za svakoga.

Naravno, lista potencijalnih kandidata je mnogo duža.

Moguće je da bi uprava Partizana posegla za strancem, ali je u ovom trenutku prerano licitirati imenima.

Koga biste vi najradije videli na klupi Partizana? Glasajte u našoj anketi i pišite nam u komentarima...

