Kao bomba odjeknula je vest da Željko Obradović više neće biti trener Patizana.

Nakon serije loših rezultata trofejni stručnjak je preuzeo odgovornost i podneo neopozivu ostavku.

U emotivnom pismu se zahvalio navijačima i rukovodstvu kluba i potvrdio da više neće biti trener crno-belih.

Njegova odluka izazvala je lavinu reakcija. Košarkaška javnost je u potpunoj neverici. Navijači tuguju, dok bivši i sadašnji igrači sipaju hvalospeve na račun trofejnog stručnjaka.

Sa odlukom Obradovića ne miri se ni rukovodstvo kluba. Iako je podneo neopozivu ostavku, uprava će pokušati da ga ubedi da se predomisli, saznaje "Sportal".

Navodno, za danas u 14 časova zakazana je hitna sednica Izvršnog odbora KK Partizan, a na dnevnom redu biće samo jedna tačka - kako ubediti Željka Obradovića da se vrati na klupu i predomisli u vezi ostavke, otkriva Sportal iz izvora bliskih klubu.

Da li će u tome uspeti zavisi isključivo od samog Obradovića.

Navijači beogradskog kluba s nestrpljenjem očekuju epilog ovog sastanka, s obzirom na to da ekipu koja je u sezonu ušla s visokim ambicijama vrlo brzo očekuju novi izazovi.

