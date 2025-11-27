Slušaj vest

Evroliga je izrekla žestoke sankcije Monaku zbog kršenja pravila o finansijskoj stabilnosti i fer pleju.

Vicešampion neće moći da registruje nove igrače i članove stručnog štaba dok ne izmiri sve dugove, a uz to moraće da plati i novčanu kaznu u iznosu od 300.000 evra.

U pitanju je najveća kazna u istoriji Evrolige.

"Finansijski panel Evrolige, nezavisno regulatorno telo, izrekao je sankciju koja se sastoji od zabrane registrovanja novih igrača i trenera sve do mesec dana nakon što sva dospela dugovanja budu u potpunosti isplaćena ili bude postignut dogovor o njihovom izmirenju, kao i novčane kazne u iznosu od 300.000 evra za AS Monako zbog kršenja članova 32(a), 32(c) i 32(e) Disciplinskog kodeksa Evrolige.

Slučaj je upućen Finansijskom panelu od strane Komisije za kontrolu upravljanja (MCC), nezavisne komisije koja pregleda finansijske performanse klubova i njihovu usklađenost sa relevantnim propisima, 10. novembra 2025. godine. Finansijski panel je otvorio postupak i izrekao privremenu zabranu AS Monaku koja je onemogućila registraciju igrača i trenera. Kao posledica ove odluke, privremena zabrana se nastavlja sve dok dospela dugovanja ne budu izmirena.

Izrečene sankcije uzimaju u obzir težinu prekršaja, koji uključuju postojanje dospelih dugovanja, kao i neuspeh u dostavljanju potrebne dokumentacije i nedostatak saradnje sa Komisijom za kontrolu upravljanja.

Ova odluka može biti osporena pred Sudom za sportsku arbitražu (CAS)", navodi se u saopštenju takmičenja.

Kurir sport