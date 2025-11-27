Slušaj vest

Nakon serije poraza očajnih rezultata u Evroligi, najtrofejniji evropski trener Željko Obradović preuzeo je odgovornost i podneo neopozivu ostavku na mestu trenera Partizana.

Željko Obradović na klupi Partizana Foto: Dimitrije Vasiljevic / Alamy / Profimedia, Pedja Milosavljevic/STARSPORT/Pedja Milosavljevic/STARSPORT

Nakon najteže odluke u karijeri Obradović se emotivnim pismom zahvalio navijačima na neverovatnoj podršci, a na društvenim mrežama pojavila se i poruka koju je poslao nakon ostavke u Partizanu.

Teško je, ali moralo je tako - smatra Željko.

"Hvala Vam ljudi na svemu, uvek uz Partizan, mnogo je teško ali moramo svi dalje" napisao je Željko u sredu uveče.

Kurir sport

