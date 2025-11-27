Poruka trofejnog stručnjaka izazvala je lavinu reakcija na društvenim mrežama.
utučen
"LJUDI, MNOGO JE TEŠKO..." Isplivala poruka koju je Željko Obradović poslao posle ostavke u Partizanu!
Slušaj vest
Nakon serije poraza očajnih rezultata u Evroligi, najtrofejniji evropski trener Željko Obradović preuzeo je odgovornost i podneo neopozivu ostavku na mestu trenera Partizana.
Željko Obradović na klupi Partizana Foto: Dimitrije Vasiljevic / Alamy / Profimedia, Pedja Milosavljevic/STARSPORT/Pedja Milosavljevic/STARSPORT
Vidi galeriju
Nakon najteže odluke u karijeri Obradović se emotivnim pismom zahvalio navijačima na neverovatnoj podršci, a na društvenim mrežama pojavila se i poruka koju je poslao nakon ostavke u Partizanu.
Teško je, ali moralo je tako - smatra Željko.
"Hvala Vam ljudi na svemu, uvek uz Partizan, mnogo je teško ali moramo svi dalje" napisao je Željko u sredu uveče.
Kurir sport
Reaguj
Komentariši