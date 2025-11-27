Slušaj vest

Željko Obradović podneo je ostavku i otišao sa klupe Partizana, te je ovom odlukom šokirao košarkašku javnost u Srbiji, ali i Evropi.

Gostujući na TV Una, Obradovićevu ostavku prokomentarisao je i prvi čovek Košarkaškog saveza Srbije, Nebojša Čović.

- Dobro, takav je poziv, naiđe takav period. Sad, koji su stvarno razlozi... Obično dođe do obostranog zasićenja. Zavisi i kakav je igrački potencijal, a drugo, živimo u ovim vremenima gde ima i drugih faktora - rekao je Čović pa dodao da su stariji igrači više cenili Obradovića, ali i druge trenere:

- Ali ovo su drugi igrači... Gledajući po plaćanju mnogih igrača i klubova mislim da smo došli do generacija koje ne vole mnogo da rade, da ponavljaju... Košarka u svom treningu ima mnogo ponavljanja, da sve uđe u rutinu, a oni ne vole da mnogo budu kritikovani, a zašto? Pa to su najpametnije generacije. Ne vole da kritika bude sa povišenim tonom, ne vole ni grube reči, da ne kažem, ne vole standardne srpske uzrečice koje se otrgnu. Generacije se menjaju, sasvim su drugačije, ali da li je to faktor (odlaska Obradovića), stvarno ne znam. Ne znam da li je ostavka ponuđena, da li je neopoziva... Generalno me nikada nisu radovale loše stvari bez obzira što smo imali razne susrete Obradović i ja... Od jako dobre saradnje, jer sam Željka Obradovića imenovao 1995. za trenera reprezentacije, pokojnog Dudu Ivkovića za selektora. Kada se sve to završilo, kada smo krenuli u pripreme za Atlantu Duda je rekao da ne može da bude trener, pa smo postavili smo Željka i vodio je reprezentaciju u Atlanti.

Statut KSS

U četvrtak ujutru, Nebojša Čović gostovao je na RTS-u, gde se dotakao situacije u KSS i novog statuta Saveza.

- Razlog donošenja novog statuta jeste pokušaj nekih ljudi da naprave pristup da oni ubuduće kontrolišu kompletnu košarku u Srbiji. I to nije ništa sporno. Ali vi za to morate da imate kompetencije. Radi se o košarkaškim anonimima. Ljudima koji u svojim biografijama nemaju neke košarkaške uspehe. Ne možete klubovima koji su osnivači KSS da im oduzmete osnivačka prava i proglasite ih posrednim članovima, a regione koji su zapravo teritorijalne jedinice da proglasite neposrednim članovima KSS. Ne možete nekome da oduzmete osnivačka prava bez njegove saglasnosti, ma kakvu većinu imali i ma kako došli do te većine. Drugo, ne možete da menjate statut bez javne rasprave. Statut je krunski dokument - istakao je Čović, a zatim nastavio:

- Ja sam došao u KSS sa novim rukovodstvom 1. oktobra 2024. i izabrani smo velikom većinom da možemo da napravimo određene iskorake. Ali mi smo od 1. oktobra neprekidno blokirani. Nismo mogli da održimo nijednu skupštinu, ovo je prva i to vanredna sa tako nekim statutom koji su napravili. Statut se do sada menjao prostom većinom, nije bila potrebna dvotrećinska većina. Nažalost, Crvena zvezda je glasala za Statut, Partizan je bio uzdržan. Meni niko ne može da uzme godine u Zvezdi od 2011. kada nisu ni postojali, pa sve do sada kada je to jedan stabilan klub sa stabilnim evroligaškim sistemom. To je sve urađeno na ružan način, pa sve do toga da su pojedini delegati, da bi se navukla dvotrećinska većina, pronašli svoj interes. Upravni odbor je sa Svetislavom Pešićem pripremio novi sistem takmičenja, ali to niko ne pominje. Ti predlozi idu sa Upravnog odbora u skupštinu i otvara se široka rasprava. Ja ne mogu da verujem da je regionalna ABA liga u interesu košarke, a domaća liga nije. Pogledajte kakvi su sastavi timova, gde su naši domaći igrači i na sve to dodajte još jedan problem, a to je NIL, odlazak u NCAA, to je 81 talentovan mladić otišao je u SAD.

Nije se tu zaustavio...

- Upravni odbor nije razrešen i funkcioniše do nekih novih izbora. I to je na pokvaren način urađeno. Videćemo da li će ovaj Statut proći zakonske procedure. Mora da bude nova skupština. Nemam ništa protiv da dođe neko drugi ko hoće da radi. Mi smo nasledili 130 miliona dinara duga, nikada više para nismo dali klubovima. Ženski klubovi nisu dobili podsticajna sredstva kao sada, svi troškovi su pokriveni, sve obaveze pokrivene u dan. Ali ono što nije dozvoljeno jeste ugrađivanje u poslove. Ja sam predlagao da Upravni odbor treba da ima 15 članova i četiri direktora. Da u tih 15 članova bude jedan predsednik, tri potpredsednika, sedam ljudi iz regiona i četiri člana iz redova privrednika i sportskih radnika. Oni su to sada sveli na 13, što je polumandatarski sistem.

- Što se tiče mojih ovlašćenja, oni su uveli da se bira samo jedan potpredsednik, ili na predlog predsednika ili na predlog trećine delegata, što znači da mogu da me preglasaju. Ostaje nam da se borimo za zakonitost i neka se otkrije ko stoji iza ovih ljudi. Ovo preglasavanje je upereno protiv košarke, ja sam potpuno nebitan. Ako vi ne možete da iskoristite nekog ko je skoro 60 godina u košarci, koji je sa FMP dao 31 reprezentativca, koji je spasao Borac iz Čačka od propadanja, Smederevo, Sremsku Mitrovicu, pa sve do Crvene zvezde koja praktično nije ni postojala te 2011., onda vama struka i znanje ne trebaju. Meni sa 68 godina takve varijante nisu potrebne - zaključio je Nebojša Čović.

Kurir sport / TV Una / RTS

