Ostavka Željka Obradovića na mestu trenera Partizana tema je broj jedan u evropskoj košarci.

Najtrofejniji trener Evrope nakon serije loših rezultata u Evroligi, preuzeo je odgovornost i podneo neopozivu ostavku.

Željko Obradović na klupi Partizana Foto: Dimitrije Vasiljevic / Alamy / Profimedia, Pedja Milosavljevic/STARSPORT/Pedja Milosavljevic/STARSPORT

Očekivano, njegova odluka izazavala je lavinu reakcija u čitavoj Evropi.

Nakon poraza od Crvene zvezde u 13. kolu Evrolige, jedan od najboljih igrača u najelitnijem evropskom takmičenju, Saša Vezenkov, prokomentarisao je odlazak popularnog Žoca sa klupe Partizana.

"Kada pričamo o najuspešnijem treneru u istoriji Evrolige, to vas sigurno iznenadi, ali oni znaju bolje! Menjaju se igrači, treneri... Na kraju, rezultat je najbitniji. Zato se i borimo za rezultate, trofeje, ugovore, ekipe... Za sve. Na kraju dana uvek ćemo reći da volimo košarku i da smo blagosloveni time što radimo ono što volimo, ali ipak – to jeste biznis i svaki dan morate da se borite za sebe, vašu porodicu i saigrače", objasnio je Vezenkov.

Vezenkov je MVP 5. kola Evrolige
Saša Vezenkov Foto: Srdjan Stevanovic©/2025 Srdjan Stevanovic/Starsport.rs ©

Prizao je Vezenkov da ga je iznenadila odluka trofejnog stručnjaka.

"Da, iznenadila me je Željkova ostavka. Ali on poznaje svoj tim. On je znao kako može da doprinese ili ne doprinese. Svi znaju koliko on znači ne samo Partizanu, već i celoj košarci", ističe Vezenkov.

