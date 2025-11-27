Slušaj vest

Željko Obradović podneo je ostavku na mesto trenera Partizana i ova vest šokirala je čitavu Evropu.

1/23 Vidi galeriju Željko Obradović na klupi Partizana Foto: Dimitrije Vasiljevic / Alamy / Profimedia, Pedja Milosavljevic/STARSPORT/Pedja Milosavljevic/STARSPORT

Tokom karijere, Obradović je podneo ostavku u Fenerbahčeu, a onda je ipak odlučio da ostane na klupi turskog kluba. Preokret je doneo Feneru i titulu šampiona Evrope, a Željko Obradović je svojovremeno govorio o ovim dešavanjima i odluci koja je upisana u anale evropske košarke.

- Rekao sam mojim saradnicima da nemam uticaj na igrače. Moramo nešto da uradimo, a to je da ja podnesem ostavku. Bio je tajac koji sam ja razumeo kao saglasnost. Zahvalio sam se momcima, otišao kući - govorio je Obradović o situaciji koja se desila 2017. godine u Fenerbahčeu, a zatim je dodao:

1/10 Vidi galeriju Željko Obradović na meču Olimpijakos - Partizan Foto: Starsport

- Prvo me je predsednik kluba zvao u nameri da me odvrati, pa svi redom do igrača koji su me molili da to ne radim. Ja sam ih podsetio da se oni moraju menjati ako žele da ja ostanem. Seli smo i napravili sastanak i krenuli nabolje. Ne mislim da bi bio kraj sveta da sutra budem smenjen, ali ne bih voleo da to bude u Partizanu.

Da li će se i sada nešto slično desiti? Nema dileme da bi scenario u kom Željko Obradović ostaje na klupi Partizana doneo osmeh na lice navijačima crno-belih, a tek kada bi se, kao sa Fenerom, osvojila Evroliga... Epilog svega saznaćemo uskoro...

BONUS VIDEO: