Igor Kokoškov je posle novog poraza Efesa, ovog puta od Monaka (102:88), dobio otkaz u turskom klubu.

Još jedan Srbin ostao je bez posla u Evroligi, a pogledajte kako je izgledao dok je vodio Efes:

Igor Kokoškov na klupi Efesa Foto: Srdjan Stevanovic/Euroleague Basketball

PARTIZAN-EFES_08.JPG
Deniz Aksoj
Igor Kokoškov
Igor Kokoškov

 BONUS VIDEO:

Igor Kokoškov isteran sa utakmice Pariz - Efes Izvor: arena 4 premium