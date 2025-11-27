Igor Kokoškov dobio je otkaz u Efesu, a ovako je izgledao dok je vodio turski tim
Još jedan Srbin ostao bez posla u Evroligi: Pogledajte kako je izgledao Igor Kokoškov dok je vodio ekipu Efesa (GALERIJA)
Igor Kokoškov je posle novog poraza Efesa, ovog puta od Monaka (102:88), dobio otkaz u turskom klubu.
Još jedan Srbin ostao je bez posla u Evroligi, a pogledajte kako je izgledao dok je vodio Efes:
Igor Kokoškov na klupi Efesa Foto: Srdjan Stevanovic/Euroleague Basketball
