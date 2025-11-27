Slušaj vest

Košarkaš Panatinaikosa Kendrik Nan i Milana Ševon Šilds proglašeni su danas za najkorisnije igrače (MVP) 13. kola Evrolige, nakon što su obojica zabeležila indeks korisnosti 39, najviši u ovom kolu. Nan je predvodio Panatinaikos do ubedljive pobede nad Partizanom u Atini (91:69), postigavši 26 poena, uz sedam skokova, četiri asistencije i jednu ukradenu loptu.

Šilds je do istog indeksa stigao u pobedi Milana na gostovanju Makabiju (102:88). Takođe je postigao 26 poena, uz sedam skokova, šest asistencija i jednu ukradenu loptu.

Treće mesto po indeksu korisnosti zauzeo je iskusni Nando de Kolo iz Asvela, koji je u porazu svog tima od Barselone (78:88) ostvario PIR 34, uz 22 poena i 9 asistencija.

Četvrti je bio Kevin Panter iz Barselone sa indeksom 33, koji je predvodio katalonsku ekipu do pobede protiv Asvela, dok je peto mesto pripalo plejmejkeru Žalgirisa Silvanu Fransisku, koji je u trijumfu nad Baskonijom (82:67) ostvario PIR 32.

Fransisko je meč završio sa 23 poena, 11 asistencija, tri ukradene lopte i blokadom.

Kurir sport / Beta

