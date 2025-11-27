Slušaj vest

Željko Obradović podneo je ostavku na mesto trenera Partizana i ova vest šokirala je čitavu Evropu.

Čelnici crno-belih brzo su reagovali, te su održali hitan sastanak i na dnevnom redu bila je samo jedna tačka - kako ubediti Željka Obradovića da se vrati na klupu i predomisli u vezi ostavke.

1/23 Vidi galeriju Željko Obradović na klupi Partizana Foto: Dimitrije Vasiljevic / Alamy / Profimedia, Pedja Milosavljevic/STARSPORT/Pedja Milosavljevic/STARSPORT

Na sastanku su Izvršni i Upravni odbor crno-belih rešili da pruže podršku trofejnom treneru da nastavi misiju u Humskoj.

Očekivalo se ime novog trenera, ali zasedanje Izvršnog i Upravnog odbora Partizana donelo je sasvim drugačiji zaključak i na predlog predsednika Ostoje Mijailovića, jednoglasno je odbijena ostavka Željka Obradovića, te mu je data bezrezervna podrška da ostane šef stručnog štaba .

Čelnici kluba saglasili su se da legenda kluba i dalje uživa njihovo puno poverenje i da se njegov rad ne dovodi u pitanje ni jednog trenutka, a zatim su se obratili i zvaničnim saopštenjem:

- U četvrtak, 27. novembra je održana hitna sednica Izvršnog odbora KK Partizan na temu novonastale situacije u Klubu, nakon jučerašnje, neopozive ostavke trenera prvog tima, Željka Obradovića.

Uprkos tome, Izvršni odbor je na predlog predsednika Ostoje Mijailovića jednoglasno doneo odluku se sa ostavkom Željka Obradovića ne saglasi i pruži mu bezrezervnu podršku, sa željom da ostane prvi trener KK Partizan i povuče neophodne poteze koji bi doneli boljitak u rezultatima crno-belih.

Nakon ove odluke, Klub se obratio Željku Obradoviću i od njega tražio da svoju ostavku razmotri još jednom, od iste odustane i nastavi sa radom - stoji u saopštenju Partizana

Ishod ovog sastanka znači samo jedno - čelnici Partizana narednih sati i dana neće pregovarati sa potencijalnim naslednikom Obradovića, već će pokušati da ga ubede da promeni odluku i ostane na klupi.

Hronologija slučaja Obradović

Željko Obradović podneo je ostavku na mesto šefa stručnog štaba Partizana posle poraza crno-belih od Panatinaikosa u Atini.

Žoc se čak i oprostio od navijača i to emotivnim pismom koje prenosimo u nastavku teksta:

Ne propustite Evroliga ŽELJKO OBRADOVIĆ POSLAO PISMO NAVIJAČIMA: Više nisam trener Partizana

- Poštovani navijači Partizana,

Pre četiri i po godine sam se vratio u moj voljeni klub i krenuo zajedno sa vama da živim najlepši san. Imao sam želju i cilj da naš Partizan ponovo posle 10 godina postane deo Evrolige, uspeli smo svi zajedno u tome. Utakmice našeg voljenog kluba su postale nešto više od košarke, zahvaljujući vama koji ste najzaslužniji za to. Na žalost, došao je trenutak kada sam morao da preuzmem odgovornost za sve loše stvari koje su se desile ove sezone i podnesem neopozivu ostavku.

Želim da se zahvalim svim ljudima koji su pomagali naš klub sve ove godine, predsedniku kluba i svim članovima Upravnog odbora, svim ljudima iz radne zajednice kluba, kao i svim sponzorima.

Veoma sam zahvalan svim igračima koji su bili sa nama u ove četiri i po godine, članovima mog stručnog štaba (mnogo puta sam isticao, najbolji koji sam imao) i naravno velika zahvalnost svim navijačima Partizana!

Hvala vam za bezrezervnu podršku, poštovanje i ljubav koju ste mi davali svih ovih godina u svakoj prilici!

Uvek jedan od vas, večno zahvalan!

Željko Obradović - stajalo je u pismu.

Uprava se zahvalila Žocu

Čelnici Partizana zahvalili su se Željku Obradoviću posle ostavke i to objavom na društvenim mrežama.

Poruka kojom je snimak zaključen bila je kratka i jasna: Hvala ti, Željko!

Preokret

Na hitnoj sednici Izvršnog i Upravnog odbora došlo je do preokreta i kako smo naveli na početku teksta, čelnici Partizana sada ne žele da prihvate ostavku Željka Obradovića.

Šta će se na kraju desiti, ostaje da se vidi...

Ko je Željko Obradović?

Rođen 1960. godine u Čačku. Smatra se najtrofejnijim trenerom u istoriji evropske klupske košarke, sa čak devet titula Evrolige koje je osvojio sa pet različitih klubova – među njima Partizan, Real Madrid, Panatinaikos i Fenerbahče.

Poznat je po vrhunskom znanju, autoritetu i sposobnosti da od svojih timova izvuče maksimum. Od 2021. godine vodi Partizan, klub sa kojim je i započeo trenersku karijeru.

Njegov trenerski stil kombinuje čeličnu disciplinu sa dubokim razumevanjem igre, zbog čega uživa ogroman respekt u svetu košarke.

Kurir sport

BONUS VIDEO: